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تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم في رام الله

السبت 17 يوليو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم في رام الله



رام الله /سما/

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا، اليوم السبت، لتنفيذ قرارات المجلس الثوري الصادرة في دورته الأخيرة التي عقدت في حزيران الماضي، حيث تم تشكيل لجنة المتابعة المقرة لهذا الغرض.

وراجعت اللجنة عددا من قضايا الساعة بغرض متابعتها، مؤكدة حرصها على تجاوز التحديات الجمة، بما يضمن حماية المشروع الوطني والأهداف الوطنية السامية.

وأقرت اللجنة حملة وطنية شاملة لنصرة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام، في إطار جهد وطني جامع، يسخّر جميع الطاقات الوطنية لإسناد الحركة الأسيرة.

وتوجهت اللجنة بالتحية لأبناء شعبنا، خاصة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وعموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بالتبريكات لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

#مركزية فتح #حركة فتح #الاسرى الفلسطينيين

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