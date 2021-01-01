أونروا: الولايات المتحدة تعلن أنها تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار للوكالة

غزة/سما/

أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). في أبريل ، أعادت الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة ، حيث قدمت 150 مليون دولار مبدئيًا لوكالة الأمم المتحدة التي تقدم خدمات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين المسجلين المؤهلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في مايو استجابة للعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يأتي إعلان التمويل جنبًا إلى جنب مع توقيع الولايات المتحدة والأونروا على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين.

وصرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قائلاً: "إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حاسمة لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في المنطقة".