وفد دبلوماسي يزور تل أبيب للاطلاع على أنفاق حماس وحزب الله

القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن وفدا دبلوماسيا من 10 دول يزور تل أبيب لمدة أسبوع، للاطلاع على المناطق القريبة من الحدود مع لبنان وغزة.



وأشار موقع "إسرائيل24" إلى أن الوفد يستضيفه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد أردان، وترعاه الحركة الصهيونية الأمريكية، منوها إلى أن الدبلوماسيين من أستراليا والأرجنتين وبوتان وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان والمجر وكينيا وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا.



ولفت الموقع إلى أن الوفد سيطلع أيضا على الأنفاق التي حفرتها حماس وحزب الله، مؤكدا أن أردان يرغب من الزيارة الترويج للرواية الإسرائيلية، قائلا: "لا يوجد شيء أقوى من البصر، وزيارة إسرائيل تكشف الحقيقة، وتترك بصمة على كل من يأتي إلى هنا".



وتابع أردان: "لقد حددت هدفا لنفسي أحمله لأكبر عدد ممكن من السفراء لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ لتقوية مكانتنا في العالم، وإثبات حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



من جانبها، عبّرت رئيسة الحركة الصهيونية الأمريكية، ديبورا إسحاق، عن أملها في أن "يخرج المشاركون من التجربة بمنظور أعمق وأكثر واقعية لإسرائيل والتهديدات التي تواجهها (..)".