  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"واتسآب" تختبر تقنية تحفظ الدردشة والملفات مشفرة آمنة

السبت 17 يوليو 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتسآب" تختبر تقنية تحفظ الدردشة والملفات مشفرة آمنة



وكالات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، تختبر حاليا تقنية جديدة يمكنها أن تحفظ دردشاتك وملفاتك مشفرة آمنة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن واتسآب تختبر حاليا تقنية جديدة للتخزين السحابي لنسخ واتسآب الاحتياطية بصورة مشفرة عبر هواتف "أندرويد".


وتعمل تلك التقنية المشفرة على حماية نسخ دردشاتك وملفاتك الاحتياطية وعدم وقوعها في أيدي المتطفلين أو الهاكرز، وبشكل مستقل عن الشركات الأخرى مثل "غوغل درايف" أو "آي كلاود".

ولكن تحذر واتسآب مستخدميها أنه في حالة نسيان رمز المرور أو مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقما، قد تعرض دردشاتك وملفاتك المخزنة سحابيا إلى الفقدان النهائي.

#واتس اب

الأكثر قراءة اليوم

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

عائلة نزار بنات توجه تحذيرا لماجد فرج وتكشف مكان المتهمين بالاغتيال

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

غزة: "المتابعة" توجه رسالة للقيادة المصرية حول صعوبة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح

حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

الأخبار الرئيسية

انفاق

وفد دبلوماسي يزور تل أبيب للاطلاع على أنفاق حماس وحزب الله

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية

حسين الشيخ يرد على أنباء إقالة الرئيس لحكومة اشتية وضم اسماء مقربة من حماس في حكومة جديدة

صحيفة : خلافات في الكابينت الاسرائيلي حول المنحة القطرية

الاحتلال الاسرائيلي يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية