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لبنان: اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت

السبت 17 يوليو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت



بيروت/سما/

أفادت قناة "أم تي في" اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر جهود إطفاء الحريق على متن الباخرة.


وكان مرفأ بيروت شهد في الرابع من أغسطس الماضي انفجارا ضخما، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.

#لبنان #مرفا بيروت #حريق مرفا بيروت

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