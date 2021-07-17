لبنان: اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت

بيروت/سما/

أفادت قناة "أم تي في" اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

فيديوهات توثق محاولات إطفاء الحريق الذي اندلع في ​باخرة​ ترسو في ​مرفأ بيروت pic.twitter.com/urbLzn6wiC — Lebanon ???????? News ???? (@Lebanonnews13) July 17, 2021

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر جهود إطفاء الحريق على متن الباخرة.



وكان مرفأ بيروت شهد في الرابع من أغسطس الماضي انفجارا ضخما، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.