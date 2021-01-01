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الناصرة: وفاة الفنان والمؤرخ الفلسطيني زياد الظاهر

السبت 17 يوليو 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: وفاة الفنان والمؤرخ الفلسطيني زياد الظاهر



الناصرة/سما/

توفي المهندس والمؤرخ والباحث في تاريخ مدينة الناصرة، زياد الظاهر (أبو السعود)، في مدينة الناصرة فجر اليوم، السبت، عن عمر يناهز 75 عاما.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم، من الجامع الأبيض في الناصرة إلى مثواه الأخير في المقبرة التحتى.

وعرف عن المرحوم أنه من سلالة القائد ظاهر العمر الزيداني، وأنه من أهم الباحثين في تاريخ الناصرة وكان يرسم سلالات وفروع عائلات الناصرة على شكل شجرة بكل فروعها، فضلا عن أنه واحد من أمهر الرسامين حيث أقيم له العديد من المعارض.

واعتاد الفقيد التجول يوميا في أرجاء المدينة قبل أن يستقر في مكتبه الكائن في مركز مدينة الناصرة، ليكون شاهدا على كل متغير ومتجدد في المدينة.

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#وفاة الفنان زياد الظاهر #زياد الظاهر

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