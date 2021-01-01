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أسير محرر: الأسرى المرضى في جلبوع ينتظرون إجراء عمليات جراحية منذ سنوات

السبت 17 يوليو 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قال الأسير المحرر يزن لحلوح، إن الأسرى المرضى في سجن "جلبوع" ينتظرون إجراء عمليات جراحية منذ سنوات، حيث تماطل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في ذلك.

وأضاف لحلوح (28 عاما)، من جنين، والذي أفرج عنه مؤخرا بعد أن أمضى 8 سنوات ونصف في الأسر، إن إدارة سجون الاحتلال تتعمد إهمال الأسرى طبيا، وتقوم بالتنصل من تقديم العلاج لهم من خلال كتابة تقرير طبي لإجراء العمليات دون تحديد الموعد حيث ينتظرون سنوات من العذاب في الانتظار منهم الأسرى: محمد أبو عقل من جنين، والمحكوم 14 مؤبد وبحاجة لزراعة أسنان، وعماد كميل من قباطية والمحكوم بالسجن المؤبد، وعزمي النفاع.

وتحدث حول معاناة الأسرى وحرمانهم من الزيارات، وانتهاج سياسة العقاب التعسفي بحقهم من خلال اقتحامات الأقسام وسياسة العزل الانفرادي، داعيا كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية، لدعمهم والوقوف الى جانبهم.

وذكر لحلوح أن إدارة سجن جلبوع سحبت ما يقارب 200 صنف من المواد التموينية خاصة الخضار المجمدة من "الكنتينا"، ضمن سياسة العقاب التعسفي.

#الأسرى

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