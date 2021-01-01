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دعوات للنفير العام والرباط في الأقصى غدًا

السبت 17 يوليو 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للنفير العام والرباط في الأقصى غدًا



القدس المحتلة/سما/

دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتلّ إلى النفير العام يوم غدٍ الأحد الثامن من شهر ذي الحجة والحشد والرباط في ساحات الأقصى والدفاع عنه بكل الوسائل، في ظل الدعوات الإسرائيلية لاقتحامه وتدنيسه في ذكرى ما يسمّى "خراب الهيكل".

وحمّلت اللجنة في بيان اليوم السبت الاحتلال عواقب استفزازه، مؤكّدة على أنّ "القدس ودرتها الأقصى دوما شوكة في حلوقهم حتى ننتزعهم من أرضنا وقدسنا".

ودعت البرلمانات الإسلامية والعربية والدولية لتقف وقفة جادة في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة وفي مقدمتها تحرير الأرض والمقدسات، كما دعت أحرار العالم لإعلان غدًا يومًا للنفير العام نصرة للقدس والأقصى.

#القدس #الضفة الغربية #النفير العام #الاستيطان

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