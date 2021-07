نيمار لا يتوقف عن إثارة الجدل وهذه المرة برأسه

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل مجددا بعد أيام قليلة من خسارته لقب كوبا أمريكا 2020 مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيمار "كشف عن إطلالة جديدة احتاجت إلى جلسة صالون استمرت 4 ساعات كاملة".

وظهر نجم "السيليساو" بضفائر شقراء مذهلة، ما أحدث مفاجأة كبيرة بين الملايين من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Neymar’s new hair is.. em.. different pic.twitter.com/3iWYu6XpXx