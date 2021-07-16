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نيمار لا يتوقف عن إثارة الجدل وهذه المرة برأسه

السبت 17 يوليو 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار لا يتوقف عن إثارة الجدل وهذه المرة برأسه



وكالات

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل مجددا بعد أيام قليلة من خسارته لقب كوبا أمريكا 2020 مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيمار "كشف عن إطلالة جديدة احتاجت إلى جلسة صالون استمرت 4 ساعات كاملة".

وظهر نجم "السيليساو" بضفائر شقراء مذهلة، ما أحدث مفاجأة كبيرة بين الملايين من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


واشتهر نيمار منذ ظهوره الأول في عالم كرة القدم  بالعديد من تسريحات الشعر الغريبة واللافتة.

وتعرض نيمار لانتقادات من الجماهير البرازيلية بعد أن التقطت الكاميرات حديثه مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد لحظات من خسارة نهائي كوبا أمريكا الأسبوع الماضي، وهو يضحك ويمرح، وكأن شيئا لم يحصل على أرضية ملعب "ماراكانا".

واتهم عشاق "سيليساو" اللاعب البرازيلي باللامبالاة ، مما زاد الجدل بعد ظهوره بـ "لقطة" جديدة، خلال الساعات الماضية.


وأجرت تسريحة الشعر الجديدة للنجم نيمار، ناندا بورغيسينا التي سبق لها تصفيف شعر العديد من المشاهير في موطنها الأصلي البرازيل، ونقلت عنها صحيفة "ذا صن"، قولها: "سألته عما يريد، وخرجنا بهذا المظهر المختلف الذي يحافظ على أصالته، واستغرقت تصفيفة الشعر الجديدة أربع ساعات، وسارت بشكل سلس للغاية".

وانهالت التعليقات بين ساخر وبين معجب من المتابعين ورواد المواقع التواصل الاجتماعي، حول مظهر نيمار الجديد. 

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

#نيمار #كوبا أميركا

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