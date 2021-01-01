  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 17 يوليو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفاة في محافظات الضفة، مضيفة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (63)، وأنه تم إجراء 2149 فحصا.

وبينت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة (2)، جنين (8)، طولكرم (1)، بيت لحم (1)، الخليل (1)، سلفيت (1)، قطاع غزة (120)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 16 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,660، بينهم 400,561 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة الفلسطينية #مي الكيلة #فيروس كورونا #وباء كورنا

الأكثر قراءة اليوم

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

غزة: "المتابعة" توجه رسالة للقيادة المصرية حول صعوبة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح

حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

"يسرائيل هيوم": هكذا وصف الجيش الإسرائيلي حربه المقبلة على لبنان

الأخبار الرئيسية

اشتية

حسين الشيخ يرد على أنباء إقالة الرئيس لحكومة اشتية وضم اسماء مقربة من حماس في حكومة جديدة

صحيفة : خلافات في الكابينت الاسرائيلي حول المنحة القطرية

الاحتلال الاسرائيلي يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

هذا ما تسعى إليه واشنطن.. الخارجية الامريكية تكشف سبب زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية