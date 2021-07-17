خضر عدنان : أهالي بيتا يصرون على استمرار المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال

غزة/سما/

أكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان اليوم السبت 17/7/2021، ان زيارة وفد حركة الجهاد لمخيم بيتا تأتي في إطار التحية لأهالي تلك القرية، التي تدفع يومياً الغالي والنفيس في سبيل تحرير أرضها.

وبين القيادي عدنان خلال تصريحات لصوت القدس "لمسنا من "حراس الجبل" إصراراً على استمرار المقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة لسرقة أرضهم.

وقال "هناك تكامل كبير بين كل مكونات أهالي القرية وهم يوزعون الأدوار في إطار استمرار المواجهة مع العدو ، داعياً الكل الفلسطيني إلى مساندة أهالي بيتا، ونقترح أن تختم مخيمات الضفة الصيفية في بيتا.

وشدد عدنان على انه من المهم جداً نقل هذا النموذج المقاوم والمشرف في بيتا إلى كافة قرانا ومدننا المحتلة ، معتبراً ان هناك غياب واضح للإعلام الدولي عن ما يجري في بيتا وجبل صبيح.