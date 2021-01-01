  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد الاعتداء بوحشية عليها..الاحتلال يعتقل المرابطة مقدسية عايدة الصيداوي

السبت 17 يوليو 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الاعتداء بوحشية عليها..الاحتلال يعتقل المرابطة مقدسية عايدة الصيداوي



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الجمعة، المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي بعد الاعتداء عليها بوحشية.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال المتمركزة خارج باب حطة اعتدت على عايدة الصيداوي بالضرب بوحشية ودفعوها ارضا، ففقدت الوعي.

وأضاف الشهود أن الشرطة اعتدت على المصلين خلال تجمهرهم، وقامت بدفعهم ومنعهم من التواجد بالمكان.

ولفت الشهود إلى أن الشرطة اعتقلت الصيداوي رغم فقدانها الوعي، واقتادوها على كرسي متحرك إلى مركز شرطة باب السلسلة، ثم أخلت سبيلها لاحقا، بعد تسليمها استدعاء للتحقيق يوم الأحد المقبل.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها شرطة الاحتلال على المرابطة عايدة الصيداوي، بل تعرضت للاعتداء عدة مرات، ما أدى إلى اصابتها برضوض وكسور.

كما تعرضت عايدة للاعتقال مرات عديدة، وأبعدت عن المسجد الأقصى لمدة تبلغ نحو 3 سنوات.

#الاحتلال #عايدة الصيداوي

الأكثر قراءة اليوم

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

غزة: "المتابعة" توجه رسالة للقيادة المصرية حول صعوبة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح

حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

"يسرائيل هيوم": هكذا وصف الجيش الإسرائيلي حربه المقبلة على لبنان

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية

حسين الشيخ يرد على أنباء إقالة الرئيس لحكومة اشتية وضم اسماء مقربة من حماس في حكومة جديدة

صحيفة : خلافات في الكابينت الاسرائيلي حول المنحة القطرية

الاحتلال الاسرائيلي يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية