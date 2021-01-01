بعد الاعتداء بوحشية عليها..الاحتلال يعتقل المرابطة مقدسية عايدة الصيداوي

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الجمعة، المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي بعد الاعتداء عليها بوحشية.

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال المتمركزة خارج باب حطة اعتدت على عايدة الصيداوي بالضرب بوحشية ودفعوها ارضا، ففقدت الوعي.

وأضاف الشهود أن الشرطة اعتدت على المصلين خلال تجمهرهم، وقامت بدفعهم ومنعهم من التواجد بالمكان.

ولفت الشهود إلى أن الشرطة اعتقلت الصيداوي رغم فقدانها الوعي، واقتادوها على كرسي متحرك إلى مركز شرطة باب السلسلة، ثم أخلت سبيلها لاحقا، بعد تسليمها استدعاء للتحقيق يوم الأحد المقبل.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها شرطة الاحتلال على المرابطة عايدة الصيداوي، بل تعرضت للاعتداء عدة مرات، ما أدى إلى اصابتها برضوض وكسور.

كما تعرضت عايدة للاعتقال مرات عديدة، وأبعدت عن المسجد الأقصى لمدة تبلغ نحو 3 سنوات.