الهندي: هناك محاولات حثيثة لطي الصراع الفلسطيني الصهيوني لصالح الإحتلال الإسرائيلي

غزة/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، وجود محاولات حقيقة لطي صفحة القضية الفلسطينية بشكل كامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار د. الهندي خلال ندوة سياسية نظمها مركز أطلس للدراسات والبحوث بعنوان "سيف القدس تداعيات وعبر" اليوم السبت 17 يوليو 2021، إلى وجود هجمة عنيفة جدًا على الشرق الإسلامي وتحويل القضية الفلسطينية لقضية مساعدات.

وهاجم د. الهندي بعض الانظمة العربية التي تخلت عن اخلاقها ومبادئها لخدمة مشروع الاحتلال الإسرائيلي الخياني.

وأضاف الهندي: "أنّ الشعب الفلسطيني تمرس في التعايش مع المعاناة والتضحيات على مدار قرن من الزمن"، لافتاً إلى أنّ سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية هدفها حرف الشعب الفلسطيني عن محاربة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "إنّ هناك بذل جهد حقيقي ومركز في بناء المقاومة وقواعد المقاوم"، مُؤكّداً على من البحر إلى النهر هذه الأرض سنعمل على تحريرها



وأكمل: "إنّ السلطة مصرة أنّ تأخذ قيمتها من الشراكة مع "إسرائيل"، و نحن أصبحنا نسجل نقاط ونحن لا نتكلم عن إسرائيل فقط فهي مزروعة في المنطقة لتحافظ على مصالح الغرب".