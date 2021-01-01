الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا اليوم السبت، بعد إجراء 495 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة أنه تم تسجيل ( 63 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مردفة: "يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 115607 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1397 حالة، إجمالي المتعافين 113130 حالة، إجمالي الوفيات 1080 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.





وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 95144 شخص".