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صور: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح

السبت 17 يوليو 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: هيئة المعابر تشرع بتطوير الصالة الخارجية لمعبر رفح



غزة/سما/

شرعت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الصالة الخارجية بمعبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، على مساحة تقدر بـ 520 مترًا مربعًا.

وقال العقيد ناجي صيام مدير معبر رفح البري إنّ "المشروع يأتي ضمن سعي الهيئة الدائم لتطوير المعابر ومرافقها؛ في سبيل تحسين جودة الخدمة للمواطنين، والعمل على راحة المسافرين وتسهيل عبورهم".

وأوضح صيام أنّ الطواقم الفنية بدأت بالمرحلة الأولى من إعادة تأهيل الصالة الخارجية للمعبر تتمثل بإنشاء مظلات جديدة للاستراحة.

وبيّن أنّ المرحلة الثانية ستشمل إعادة تأهيل وصيانة الصالة من الداخل وتوسعتها؛ لتستوعب أعدادًا أكبر من المسافرين، وتجهيزها بالتكييف المركزي بشكل كامل؛ من أجل تحقيق راحة أكبر للمسافرين.



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#رفح #معبر رفح #قطاع غزة

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