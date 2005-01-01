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وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق محمد ملحم

السبت 17 يوليو 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق محمد ملحم



رام الله/سما/

توفي صباح اليوم عضو اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد ملحم.

ووُلد محمد حسن ملحم في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل في 4 ستمبر 1929. وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بين مدارس حلحول والخليل، وحصل على شهادة المترك من المدرسة الرشيدية في القدس. كما حصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من الجامعة اللبنانية عام 1970.

ومحمد حسن ملحم هو سياسي فلسطيني ورئيس بلدية حلحول السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وشارك في انتخابات الضفة الغربية المحلية عام 1976 وانتخب رئيسًا لبلدية حلحول حيث استمر في المنصب حتى الانتخابات المحلية الفلسطينية 2005.

وفي عام 1980، أبعدته سلطات الاحتلال  إلى جنوب لبنان إثر وقوع عملية الدبويا في الخليل، وسُمح له بالعودة بعد 16 عامًا. 

وفي عام 29 نوفمبر 1984، أصبح ملحم عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك خلال جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة عمان واستمر حتى 28 سبتمبر 1991. 

وشغل منصب مستشار ياسر عرفات ولعب عدة أدوار في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

#منظمة التحرير الفلسطينية #محمد ملحم

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