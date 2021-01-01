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"إسرائيل" والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع الجوي

السبت 17 يوليو 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع الجوي



القدس المحتلة/سما/

وقّع الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي على اتفاق لتحديث التعاون العملياتي في مجال الدفاع الجوي.

ووفقا لموقع "I24 NEWS" الإسرائيلي، جاء ذلك خلال لقاء قيادات من القوات الجوية الإسرائيلية، هذا الأسبوع في إسرائيل، بنظرائهم في الجيش الأمريكي لمناقشة تحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين.


وذكر الموقع أنه وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن "الهدف من الاجتماع هو تحسين الاستعداد التعاوني للدفاع المشترك عن دولة إسرائيل".

وقد ترأس الاجتماعات قائد نظام الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي العميد الجنرال جلعاد بيران، والعميد الجنرال غريغ برادي قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي في الجيش الأمريكي.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة كانت قد أثيرت عدة تساؤلات حول مدى فعالية منظومة "القبة الحديدة" الإسرائيلية، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها لحماية إسرائيل، وذلك بعدما قامت الفصائل الفلسطينية في  مايو/أيار الماضي، بإطلاق آلاف الصواريخ من غزة باتجاه أراضيها.

وحسب بيانات رسمية، أطلقت حركة "حماس" أكثر من 3300 صاروخ باتجاه إسرائيل وتم اعتراض أقل من نصفها.

وعلى أثر ذلك، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل بتجديد منظومة القبة الحديدية، لافتا إلى أن أن بلاده ستعزز المنظومة.

#الدفاع الجوي #الولايات المتحدة الأمريكية

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