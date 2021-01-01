"إسرائيل" تنشر رسالة السيسي إلى هرتسوغ

القدس المحتلة/سما/
أكدت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة توليه منصبه.
وأوضحت "I24NEWS" أن "السيسي أعرب في رسالته عن أمله في أن يساعد انتخاب هرتسوغ على تعزيز ثقافة السلام بشكل أكبر"، لافتة إلى أنه جاء في الرسالة أيضا: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".
وأشار السيسي في الرسالة إلى أن "مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، وأضاف: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا"، بحسب "I24NEWS".