"إسرائيل" تنشر رسالة السيسي إلى هرتسوغ

القدس المحتلة/سما/

أكدت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة توليه منصبه.



وأوضحت ​"I24NEWS" أن "السيسي أعرب في رسالته عن أمله في أن يساعد انتخاب هرتسوغ على تعزيز ثقافة السلام بشكل أكبر"، لافتة إلى أنه جاء في الرسالة أيضا: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".

وأشار السيسي في الرسالة إلى أن "مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، وأضاف: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا"، بحسب ​"I24NEWS".