  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"إسرائيل" تنشر رسالة السيسي إلى هرتسوغ

السبت 17 يوليو 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنشر رسالة السيسي إلى هرتسوغ



القدس المحتلة/سما/

أكدت قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة توليه منصبه.


وأوضحت ​"I24NEWS" أن "السيسي أعرب في رسالته عن أمله في أن يساعد انتخاب هرتسوغ على تعزيز ثقافة السلام بشكل أكبر"، لافتة إلى أنه جاء في الرسالة أيضا: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".

وأشار السيسي في الرسالة إلى أن "مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، وأضاف: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا"، بحسب ​"I24NEWS".

#عبد الفتاح السيسي #اسحاق هرتسوغ

الأكثر قراءة اليوم

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

غزة: "المتابعة" توجه رسالة للقيادة المصرية حول صعوبة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح

حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

"يسرائيل هيوم": هكذا وصف الجيش الإسرائيلي حربه المقبلة على لبنان

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية

اشتية

حسين الشيخ يرد على أنباء إقالة الرئيس لحكومة اشتية وضم اسماء مقربة من حماس في حكومة جديدة

صحيفة : خلافات في الكابينت الاسرائيلي حول المنحة القطرية

الاحتلال الاسرائيلي يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية