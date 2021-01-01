آلية عمل معبر الكرامة خلال أيام "عيد الأضحى"

اريحا /سما /

أكد مدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، صباح يوم السبت، أن المعبر سيكون مغلقًا في الاتجاهين أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال دوابشة خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن برنامج العمل في المعبر سيكون من الأحد وحتى الخميس - باستثناء الثلاثاء- من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى الساعة الرابعة مساءً في كلا الاتجاهين".

وأضاف أن "إجراءات السفر اليوم طويلة تختلف عما كانت عنه سابقًا بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" في الجانبين الفلسطيني والأردني".

وشدد على أن هناك حركة نشطة جدًا للمسافرين والقادمين، وتوقع بأن تزداد الأحد والاثنين، بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك.