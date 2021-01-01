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البيت الأبيض يُعلن استضافة بايدن لرئيس الوزراء العراقي

السبت 17 يوليو 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يُعلن استضافة بايدن لرئيس الوزراء العراقي



واشنطن / وكالات /

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم السبت، عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض في 26 يوليو الجاري. 

 وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، "إن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو/تموز". 

هذا وناقش رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مع وفد حكومي أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق وتعزيز أمنه وسيادته. 

كما توصل الجانبان خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في السابع من أبريل/نيسان الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 

يُذكر أن واشنطن وبغداد اتفقتا الشهر الماضي، على خطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من العراق. 

#العراق #البيت الأبيض #بايدن #مصطفى الكاظمي

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