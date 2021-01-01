رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى استقبال الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، وإشادته بصموده الأسطوري، وقدرته على هزيمة السجان بإرادته الصلبة.

كما عنونت الصحف إصابة عشرات المواطنين بجروح خلال قمع الاحتلال المسيرات التي خرجت في عدة محافظات، رفضًا للاستيطان وسرقة الأرض، وتأكيد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، أن الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، إعلان سافر لحرب دينية.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس يستقبل الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويشيد بقدرته على هزيمة السجان بإرادته الصلبة.. لن يكون هناك سلام ولا استقرار بالمنطقة إلا بتحرير الأسرى كافة وتبييض المعتقلات

الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا الفيضانات

وفاة و71 إصابة بـ "كورونا"

اعتصام في أبو ديس للمطالبة باسترداد جثمان الشهيدة عفانة ومستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية.. الاحتلال يجرح عشرات المواطنين بالضفة وأهالي بيتا يواصلون معركة الدفاع عن "الجبل".. مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

تحقيق اسرائيلي يكشف: ميليشيا من جنود الاحتلال والمستوطنين قتلوا فلسطينيين

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس: الدعوات لاقتحام "الأقصى" إعلان سافر لحرب دينية

أبو الغيط يبحث مع غوتيريش مستجدات القضية الفلسطينية

"الصحة العالمية" تحذر من ظهور متحورات جديدة من "كورونا" أشد خطورة

وقفة احتجاجية في اللد ضد العنف وتفوهات رئيس البلدية

قائد الجيش اللبناني: نحن أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم

أوروبا تحت الصدمة إثر "فيضانات الموت والدمار"

"الأيام":

مسيرات الجمعة تنطلق في موعدها وإصابة العشرات جراء قمع الاحتلال

الرئيس يستقبل الأسير المحرر أبو عطوان: لا سلام ولا استقرار إلا بتحرير الأسرى كافة

55 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يعتقل 11 مواطنًا

الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا الفيضانات

الأردن: الدعوات لاقتحام الأقصى غدًا إعلان سافر لحرب دينية

سكان التجمعات البدوية في الضفة يبيتون في العراء بعد هدم الاحتلال مساكنهم

إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام

واشنطن: تركيزنا ينصب على تحسين الوضع على الأرض والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

موقع أميركي: إسرائيل تمضي في بناء مستوطنات جديدة مثيرة للجدل

القدس:

الرئيس لدى استقباله الغضنفر أبو عطوان: أوصلت قضية الأسرى الى العالم أجمع

عشرات الإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات ومسيرات.. مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا في الفارعة ويجرفون أراضي في بردلة

واشنطن: السلطة الفلسطينية في وضع خطير جدا والاحتلال يدرس تقديم جملة تسهيلات اقتصادية

نحو 55 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

الشيخ ينفي وجود قرار رئاسي بتشكيل حكومة جديدة

وفاة و71 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

الأسير مهند العزة ينهي إضرابه

أحكام بالسجن وغرامات باهظة ومنع من الحصول على تصاريح لفترات طويلة

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