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لا قدرة للمستشفيات على استيعاب المصابين ..

وفيات كورونا تسجل رقماً قياسياً في تونس

السبت 17 يوليو 2021 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات كورونا تسجل رقماً قياسياً في تونس



تونس / سما/

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وتعاني حملة التحصين باللقاحات في تونس من بطء شديد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 533 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200. وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه كارثي.

في المقابل، سجلت الوزارة تعافي 5145 شخصا من فيروس كورونا، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمتعافين منذ ظهور الوباء 424786 شخصا.

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