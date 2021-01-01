  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة

السبت 17 يوليو 2021 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: هكذا احبط سائقو شاحنات عرب "هجوم كاسح" لجيش الاحتلال ضد مقاتلي حماس

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

غزة: "المتابعة" توجه رسالة للقيادة المصرية حول صعوبة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح

الخلافات بين السعوديّة والإمارات: اسرائيل تشعر بموجات الصدمة في معارك الخليج

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة “حزب الله”.. هكذا ترسم إسرائيل سيناريو الحرب الثالثة مع لبنان

هذا ما تسعى إليه واشنطن.. الخارجية الامريكية تكشف سبب زيارة هادي عمرو للاراضي الفلسطينية واسرائيل

الرئيس وعائلة ابو عطوان

الرئيس: لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة إلا بتحرير الأسرى كافة وتبييض المعتقلات

نزارباييف

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية