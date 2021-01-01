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مايا دياب تستشهد بكلام السيسي وتوجه رسالة للقادة اللبنانيين

السبت 17 يوليو 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب تستشهد بكلام السيسي وتوجه رسالة للقادة اللبنانيين



بيروت/سما/

استشهدت الفنانة والمغنية اللبنانية مايا دياب، بحديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حينما قال أمس خلال احتفالية كبرى، «إنه ومؤسسة الجيش فداءً لمصر».

وأشادت بتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأزمات التي تمر بها مصر ومن أبرزها أزمة سد النهضة، خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها لبنان حاليا.

وكتبت الفنانة، في تغريدة على تويتر، “قال الرئيس السيسي البارحة: قبل ما يحصل حاجة لمصر أنا والجيش نروح، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر”.

وتابعت: “أما أنتَ ما شفت بحياتك انهيار بلد بقوة انهيار لبنان، وبالنسبة للجيش اللبناني يا ريت يرد علينا وياخد القرار الحاسم قريبا”.

وكتبت الفنانة اللبنانية هذه الكلمات في إشارة إلى ما يحدث في وطنها، حيث تدور صدامات بين المواطنين والجيش بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبسبب اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل لاتفاق مع الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري عقب الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون يريد تسمية جميع الوزراء، كما يتمسك بالثلث المعطل، فيما رد عون وقال إنه سيتم الذهاب إلى استشارات نيابية ملزمة.



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#مايا دياب #الرئيس السيسي #مصر #لبنان
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