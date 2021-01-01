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الكويت تنفي صحة ما تناقلته مواقع التواصل حول "لوبي إماراتي"يقوم بالتحريض عليها

السبت 17 يوليو 2021 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تنفي صحة ما تناقلته مواقع التواصل حول "لوبي إماراتي"يقوم بالتحريض عليها



الكويت/سما/

نفت وزارة الخارجية الكويتية يوم الجمعة نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت".

وأوضحت الخارجية في بيان عنها أن الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود.

وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.


وكان موقع "الإمارات ليكس" قد نشر تفاصيل مثيرة عن "لوبي شكلته الإمارات في بروكسل لمهاجمة دولة الكويت" وكان آخر جهوده "إصدار مذكرة انتقاد أوروبية لحقوق الإنسان فيها".

ونقل الموقع عن مصادره أن "اللوبي نشط مع أعضاء في البرلمان الأوروبي لمهاجمة الكويت واتخاذ مواقف سلبية منها"، وركزت هذه المصادر خصوصا على "عضو البرمان الأوروبي إرنست أورتاسون عبر علاقة مشبوهة بين الطرفين قادت لاتخاذ موقف أوروبي سلبي من الكويت".

#الكويت #مواقع التواصل الاجتماعي #الامارات

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