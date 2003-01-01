ثلاثة أسرى مقدسيين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الإحتلال

رام الله /سما/

دخل ثلاثة أسرى من مدينة القدس، أعوامهم الـ19 في سجون الاحتلال، وهؤلاء الأسرى هم؛ الأسير إياد وليد أحمد مهلوس ( 44 عاماً)، متزوج وأب لأربعة أطفال ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة (مؤبد + 20 عاماً).

والأسير علي فهمي إبراهيم دعنا (43 عاماً)، متزوج وأب لطفلة، ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً، وهو مصنف ضمن قائمة الأسرى المرضى، فهو يعاني من عدة أمراض أبرزها في الجهاز الهضمي.

والأسير باسم محمد عبد الرحمن جابر (46 عاماً)، متزوج وأب لطلفة ويقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاماً، ويعاني من مشاكل صحية في الكلى و الأسنان.

واعتقل الاحتلال الأسرى بتاريخ 16 /7 /2003 ، وتعرضوا للتعذيب وحوكموا بتشكيل خلية عسكرية ومقاومة الاحتلال.