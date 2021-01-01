282 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

نابلس /سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 282 اصابة سجلت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الإصابات بينها 18 اصابة بالرصاص الحي أحدها وصفت بالخطيرة بالبطن لكنها مستقرة في حين سجلت غالبية الاصابات بالرصاص الحي بالقدم وتم نقلها جميعا إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

واضاف جبريل أن 50 اصابة سجلت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيما سجلت 168 اصابة بحالات الاختناق وتم تقديم العلاج الميداني لهم.

وتابع أن 20 مواطنا أصيبوا بكسور نتيجة وقوع و10 آخرين أصيبوا بحروق و6 مواطنين أصيبوا إصابات مباشرة بقنابل الغاز .