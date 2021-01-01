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الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا الفيضانات

الجمعة 16 يوليو 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا الفيضانات



رام الله /سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير بضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار.

وقال الرئيس، في برقية التعزية، "نتابع بقلق كبير الأنباء المأساوية عن تعرض مناطق عدة في غرب ألمانيا لفيضانات ناجمة عن إعصار، أسفر عن وفاة العشرات، وأصيب المئات، إضافة إلى المفقودين والمشردين من أبناء الشعب الألماني الصديق، ووقوع خسائر مادية جسيمة".

وأضاف: باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الألماني الصديق وللعائلات الثكلى بتعازينا القلبية الحارة بضحايا هذه الكارثة الطبيعية، متمنين لهم الرحمة والسكينة، وللمصابين الشفاء العاجل، ولبلدكم وشعبكم الصديق السلامة من كل مكروه.

كما عزى الرئيس، في برقية مماثلة، المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل بضحايا الفيضانات.

وقال الرئيس، في البرقية، "نتقدم لدولتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأحر التعازي القلبية، بوقوع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين، والآلاف من المفقودين من أبناء شعبكم الصديق، إضافةً للخسائر المادية الجسيمة، نتيجةً للفيضانات المأساوية التي تضرب أجزاء من غرب ألمانيا".

وأضاف الرئيس: "إننا إذ نعرب عن صادق مواساتنا وتضامننا معكم ومع شعبكم وعائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعية، لنرجو الرحمة والسكينة للراحلين، والشفاء العاجل للمصابين، واثقين بأنكم ستتجاوزون هذه المحنة الأليمة".

#الرئيس عباس #أنجيلا ميركل #المانيا #ضحايا الفيضانات

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