الرئيس: لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة إلا بتحرير الأسرى كافة وتبييض المعتقلات

رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان.

وأشاد الرئيس بالصمود الأسطوري للغضنفر أمام ظلم السجانين، وقدرته على هزيمة هذا السجان بإرادته الصلبة وعزيمته التي لم تلن، موضحا أن هذا الانتصار أدى إلى تحريره من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس فخره بالغضنفر الذي يمثل نموذجا للشباب الفلسطيني الذي نعتز به، حيث نجح من خلال صموده وتحديه للسجان أن يعيد إيصال قضية الأسرى مرة أخرى إلى العالم أجمع.

وشدد الرئيس على أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار بالمنطقة إلا بتحرير الأسرى كافة وتبييض المعتقلات، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات.

من جهته، شكر الغضنفر الرئيس على استقباله، ومتابعته لقضيته منذ اليوم الأول لإضرابه عن الطعام حتى تحرره ولغاية اليوم، وتسخير الإمكانيات كافة من أجل دعمه، واصلا شكره للرئيس على كل ما يقدمه للأسرى من دعم، ومواقفه الثابتة الرافضة للتنازل عن حقوق الأسرى والأسرى المحررين وأهاليهم.

وحضر اللقاء عدد من أفراد عائلة العضنفر أبو عطوان، إلى جانب عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية.





