سفيرا الولايات المتحدة والأمم المتحدة يترأسان وفدا دبلوماسيا في زيارة إلى إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

يبدأ اليوم الجمعة وفد من السفراء الأجانب لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة زيارة إلى إسرائيل لمدة أسبوع بمشاركة دبلوماسيون من أستراليا والأرجنتين وبوتان وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان والمجر وكينيا وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا.

واستضافهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد إردان، وبرعاية الحركة الصهيونية الأمريكية.

وقالت رئيسة الحركة الصهيونية الأمريكية، ديبورا إسحاق، "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرعى هذه الزيارة الدبلوماسية بالشراكة مع السفير إردان" وأضافت "نأمل أن يخرج المشاركون من التجربة بمنظور أعمق وأكثر واقعية لإسرائيل والتهديدات التي تواجهها، بالإضافة إلى تقدير للثقافة الغنية والمتنوعة لدولة إسرائيل. وتتطلع الحركة الصهيونية الأمريكية إلى تكوين صداقات جديدة ودائمة مع أعضاء الوفد والدول المضيفة ".

ومن جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، جلعاد إردان "لا يوجد شيء أقوى من البصر، زيارة إسرائيل تكشف الحقيقة وتترك بصمة على كل من يأتي إلى هنا. لقد حددت هدفًا لنفسي أحمله على إسرائيل أكبر عدد ممكن من السفراء لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتقوية مكانتنا في العالم وإثبات حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

وسيقوم الوفد الدبلوماسي بزيارة الحدود والمجتمعات الشمالية والجنوبية لإسرائيل، والوقوف على الأنفاق التي حفرتها حركة حماس وحزب الله اللبناني، كما سيستمع الوفد إلى إجازات أمنية".