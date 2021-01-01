حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

غزة /سما/

علقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، اليوم الجمعة، على ما كشفته صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل 11 من أهلنا في الضفة الغربية في شهر مايو الماضي.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية عن اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل 11 من أهلنا في الضفة الغربية في شهر مايو الماضي، دليل اضافي على انخراط كل مكونات المجتمع الصهيوني في العدوان على شعبنا".

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب أن "هؤلاء المستوطنين بالإضافة لسرقتهم الأرض الفلسطينية فهم رأس حربة المشروع الصهيوني؛ يجب محاربتهم وطردهم عن كامل أرضنا الفلسطينية".

فيما قالت حركة الجهاد الاسلامي على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي، إن ما كشفه الإعلام العبري بشأن مشاركة المستوطنين الإرهابيين مع جيش الاحتلال في قتل 11 من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي، هو اعتراف واضح ودليل على مستوى الإرهاب الذي يتعرض له شعبنا، وأن جيش الاحتلال يحمي ويدعم إرهاب المستوطنين ضد أهلنا وأبناء شعبنا.

وأوضح سلمي، أن اعتراف الصحافة العبرية يؤكد أن الصهاينة جميعاً يشاركون في كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهم رأس حربة المشروع الصهيوني الاستعماري الذي تنبثق عنه كل أعمال القتل وسرقة الأراضي وحرق المحاصيل الزراعية والاعتداء على ممتلكات ومنازل أبناء الشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وتهجيره.

ونوه الى أن ما كشفته الصحافة العبرية يضع الهيئات الدولية أمام مسؤولياتها، وأن على الضمير العالمي المتبلد أمام هذا الاٍرهاب أن يتحرك ويستيقظ وينتصر لإنسانيته.

وأكد سلمي، أننا كفلسطينيين أمام أولوية استحقاق أساسي في الدفاع عن أنفسنا في وجه هذا الإرهاب، فالمستوطنون هم هدف مشروع، ويجب تفعيل العمل المقاوم لمحاربتهم ولطردهم من كل أرضنا الفلسطينية.