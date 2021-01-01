هنية يبعث رسالة إلى الرئيس الجزائري... إليك تفاصيلها

غزة /سما/

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة عبد المجيد تبّون، بإنجاز الانتخابات التشريعية.

وقال هنية في رسالة بعثها للرئيس الجزائري، إنه ليطيب لنا في حركة حماس، أن نبعث إلى فخامتكم، أصدق مشاعر التهنئة، وأسمى آيات التبريك، بمناسبة إنجاز الانتخابات التشريعية، ونجاح الشعب الجزائري الشقيق في اختيار ممثليه، بكل حرية وديمقراطية في البرلمان، واختيار النائب السيّد له، إبراهيم بوغالي رئيسا له.

وتقدم هنية بخالص التهنئة باختيار السيد أيمن بن عبد الرّحمن وزيرا أول، وتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، داعياً لفخامتكم بالتوفيق والسداد في قيادة البلاد، ولرئيس الحكومة ووزرائها بالنجاح في مهامهم، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري العزيز، ورفعة ومكانة الدولة الجزائرية في المجالات كافة.

وعبّر هنية للرئيس الجزائري، عن عميق التقدير والشكر والاعتزاز بمواقف الجزائر التاريخية والمشرّفة، رئيسًا وحكومةً، وشعبًا، المناصرة والداعمة والمتضامنة مع فلسطين وقضيتها العادلة، والرّافضة لمشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأضاف هنية، إننا نتطلع دوما إلى أن تكون الجمهورية الجزائرية الشقيقة داعمة لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وفي مقدمتها تحرير أرضه والعودة إليها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.