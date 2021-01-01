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كبير الأطباء: أزمة كوفيد-19 قد تعود سريعا في إنجلترا

الجمعة 16 يوليو 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير الأطباء: أزمة كوفيد-19 قد تعود سريعا في إنجلترا



لندن /سما/

حذر كريس ويتي كبير الأطباء في إنجلترا قبيل رفع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 من أن أزمة فيروس كورونا قد تعود سريعا على نحو مفاجئ، قائلا إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.

وتبدأ الحكومة رفع معظم القيود في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو تموز، قائلة إن حملة التطعيم السريعة ضد المرض أدت إلى حد كبير لتراجع الإصابات الشديدة والوفيات.

وقال ويتي إن الأعداد المنخفضة للمصابين في المستشفيات الآن قد ترتفع مجددا إلى مستويات خطيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف "نحن لم نتجاوز الخطر بعد بأي حال، إننا في وضع أفضل بكثير بفضل برنامج التطعيم والأدوية وأشياء أخرى".

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة بالمرض في العالم، لكن ثلثي السكان البالغين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن حدوث موجة جديدة من الإصابات والمزيد من الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن الضرر الأسوأ يأتي من استمرار إغلاق الاقتصاد."رويترز"

#بريطانيا #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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