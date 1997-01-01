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مصر تحبط تهريب اقراص "كبتاجون" إلى قطاع غزة

الجمعة 16 يوليو 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحبط تهريب اقراص "كبتاجون" إلى قطاع غزة



سيناء /سما/

أحبطت قوات الشرطة بمعبر رفح البري محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص مخدر "الكبتاجون" بحوزة مسافر فلسطيني خلال فحصه داخل صالة السفر بمعبر رفح البري.

وقد تلقى اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء إخطارا من قوات الشرطة بمعبر رفح البري بضبط مسافر فلسطيني بحوزته كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون حاول تهريبها الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة حال تفتيشها حقيبة المسافر الفلسطيني ( ع. ج) مواليد 1997 فلسطيني الجنسية ومقيم بقطاع غزة عثرت القوات على علبة حلوى مخبأة داخل أمتعته وبفتحها عثر بداخلها على ثلاثة آلاف قرص مخدر من عقار الكبتاجون واعترف المتهم بأنه حصل على المخدرات من شخص فلسطيني اخر سلمها له في تركيا يدعى (ح. ا) فلسطيني الجنسية لتسليمها لأخرين بقطاع غزة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم.

#الشرطة المصرية #حبوب الكبتاجون #مصر #قطاع غزة #معبر رفح

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