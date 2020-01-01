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تقرير: ترامب كان "على وشك" مهاجمة منشآت إيرانية بعد خسارته بالانتخابات الأمريكية

الجمعة 16 يوليو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: ترامب كان "على وشك" مهاجمة منشآت إيرانية بعد خسارته بالانتخابات الأمريكية



واشنطن /سما/

كشفت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضغط على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أجل مهاجمة المنشآت النووية في إيران بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك مايلي، كان يعمل في الأشهر الأخيرة لمنع ترامب من بدء حرب مع إيران، ووضع خطة حول كيفية منع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف مايلي تصاعدت بعدما أثار أحد مستشاري ترامب خلال جلسة مشتركة إمكانية اتخاذ خطوات مهمة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية إذا خسر ترامب بالانتخابات.

ووفقًا للصحيفة، فإن أحد العوامل التي دفعت ترامب لمهاجمة إيران هو نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي قال عن إيران "إنهم أشرار. لهذا السبب يجب أن نهاجمهم. وفي اجتماع آخر، لم يكن الرئيس السابق حاضرًا فيه، أثار عدد من مستشاريه في السياسة الخارجية فكرة العمل العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب تخلى عن الخيار العسكري في أوائل كانون ثاني/يناير، بعد أن اجتمع مع مستشاريه في المكتب البيضاوي بعد ورود تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية في إيران، وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين لترامب إن "الوقت قد فات لضرب إيران".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفادت صحيفة "دار الحياة" العربية عن محاولة إسرائيلية سعودية لجر إدارة ترامب إلى تحرك عسكري ضد إيران، وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر أميركية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إفشال أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في عهد بايدن.

في حين أن صحيفة "نيويورك تايمز" كانت قد ذكرت في تشرين الثاني/نوفمبر أن ترامب طلب من مستشاريه الأمنيين أن يطلعوه على خيارات لمهاجمة المنشآت النووية المركزية الإيرانية.

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