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55 ألف مصلٍ أدوا الجمعة بالأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الجمعة 16 يوليو 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
55 ألف مصلٍ أدوا الجمعة بالأقصى رغم إجراءات الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 أدى نحو 55 ألف مصلٍ من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال على أبواب المسجد والمدينة القديمة.

فيما أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 8 من البلدة القديمة ومن بابي الساهرة والاسباط بحجة الحفاظ على أمن والنظام ورفض بعضهم تفتيش حقائبه و لعدم ابراز الهوية الشخصية، كذلك تم اعتقال 3 شبان من سكان الضفة الغربية بحجة عدم امتلاكهم تصاريح دخول للقدس في باب الساهرة.

واستفزت شرطة الاحتلال في باب السباط استفزت المصلين وخاصة الشبان منهم، بالإصرار على التفتيش الشخصية وفحص الهويات ومطالبة المصلين الانتظار لمدة طويلة.

بدوره، ندد خطيب المسجد الأقصى المبارك الدكتور الشيخ محمد سليم بالإجراءات التعسفية الإسرائيلية وبمصادرة الأراضي وهدم المنازل واقتلاع المقدسيين من عقاراتهم ومنازلهم والاستيلاء عليها.

كذلك انتقد الاقتحامات الاستيطانية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتخطيطهم لاقتحام المسجد بمناسبة ما يسمى بـ(خراب الهيكل المزعوم).

وأكد على أن الوضع في المدينة المقدسة يزداد سوء وصعوبة وظلم من قبل الاحتلال، حذر من تسريب العقارات والمنازل في القدس وخاصة في المناطق المستهدفة مثل البلدة القديمة وسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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