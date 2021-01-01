إحباط محاولة تهريب 35 ألف حبة حبوب مخدرة عبر معبر أبو سالم

غزة /سما/

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة ظهر اليوم عن ضبطها لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة قبيل تهريبها من معبر كرم أبو سالم.

وقالت شرطة مكافحة المخدرات: إنه "بالتعاون مع شرطة معبر كرم أبو سالم واللجنة الأمنية العاملة على المعبر تمكنت من ضبط 35 ألف حبة روتانا، قبيل تهريبها كانت مخبأة داخل حاوية ملابس قادمة للقطاع".

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على مروجي المادة داخل قطاع غزة وتحويلهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وبينت شرطة المكافحة أن المهمة تمت بعد بذل جهد استثنائي.

وأكدت أنها ستبقى حريصة على قيامها بواجبها تجاه أبناء شعبنا والدور المنوط بها.