البرلمان العربي يُحذّر من خطورة اقتحام المستوطنين لـ"الأقصى" الأحد المقبل

القاهرة /سما/

حذّر البرلمان العربي، اليوم الجمعة، من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقال البرلمان العربي في بيان له: "إنّ مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أنّ مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض خاصة في ظل هذه الأيام المباركة، وبالشرعية الدولية خاصة القرارات الدولية التي تطالب الاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى.

وطالب المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال، لوقف استفزازاته المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا "لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية له".

وفي الختام، حمّل البرلمان العربي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها.