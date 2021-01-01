  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاع الروسية تعلن تعرض موقعها الرسمي لهجوم إلكتروني

الجمعة 16 يوليو 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية تعلن تعرض موقعها الرسمي لهجوم إلكتروني



موسكو /سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لهجوم إلكتروني، مؤكدة أن هذا الهجوم قد تم من خارج البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الموقع الإلكتروني لها تعرض لهجوم "DDoS" من الخارج.

يعمل الموقع، الذي ظل معلقًا لأكثر من ساعتين، الآن مرة أخرى.

يقول البيان: "في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، تعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الإنترنت لهجوم DDoS، ونتيجة لذلك واجه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى محتواه".

يشار إلى أن جهاز أمن الكمبيوتر التابع لوزارة الدفاع يحاول تحييد الأثر السلبي.

#وزارة الدفاع الروسية #هجوم الكتروني

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى

يديعوت: هكذا احبط سائقو شاحنات عرب "هجوم كاسح" لجيش الاحتلال ضد مقاتلي حماس

السيسي يحدد خطا أحمر ويهدد من يتجاوزه ويقول للمصريين "بلاش هري وعيشوا حياتكم" (فيديو)

الأمير علي نائباً لملك الاردن

اسعار العملات مقابل الشيكل

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

الخلافات بين السعوديّة والإمارات: اسرائيل تشعر بموجات الصدمة في معارك الخليج

الأخبار الرئيسية

نزارباييف

نزارباييف يكشف عن وعد قدمه معمر القذافي لكازاخستان.. ما علاقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

حماس والجهاد تعلقان على تقرير "هآرتس" حول اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال بقتل 11 فلسطينياً

تطور خطير.. يديعوت تكشف: "إسرائيل" بدأت استعدادات عملية لمهاجمة منشآت إيران النووية

إعلان مهم من "داخلية غزة" بخصوص عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الأضحى

لبنان

"يسرائيل هيوم": هكذا وصف الجيش الإسرائيلي حربه المقبلة على لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية