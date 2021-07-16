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تشديدات جديدة - اسرائيل تمنع السفر الى اسبانيا وتحجر من يعود من تركيا وبريطانيا

الجمعة 16 يوليو 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشديدات جديدة - اسرائيل تمنع السفر الى اسبانيا وتحجر من يعود من تركيا وبريطانيا



القدس المحتلة /سما/

 اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن ضم اسبانيا وقيرغيزستان الى قامة الدول المصنفة بمستوى خطورة قصوى ويمنع السفر إليها حتى إشعار آخر.

وأضافت الصحة الاسرائيلية ان قائمة الدول التي يمنع السفر اليا تشمل: الأرجنتين، البرازيل، بيلاروس، أوزبكسيتان، جنوب أفريقيا، الهند، المكسيك وروسيا.

فيما تضم قائمة الدول التي تحمل تحذير سفر ويُلزم العائدون منها بالحجر الصحي (بمن فيهم المتطعمون والمتعافون) ابتداءً من اليوم تشمل: الامارات العربية المتحدة، جزر سيشل، الأكوادور، أثيوبيا، بوليفيا، غواتيمالا، هوندورس، زيمبابوي، ناميبيا، باراغواي، تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا وتونس.

فيما قالت الصحة الاسرائيلية انه اعتبارًا من يوم 23/7/2021 فانه يجب الالتزام بالحجر الصحي لكل من يعود من الدول التالية: بريطانيا، قبرص، تركيا، جورجيا، أوغندا، مينامار، بيجي، بنما، كامبوديا، كينيا وليبريا .

وقالت الصحة الاسرائيلية انه "يتم تحديث قائمة الدول التي تحمل تحذير سفر والدول بمستوى خطورة قصوى وفقًا لنسب الإصابات في العالم ومن المتوقع أن تستمر بالتوسع من حين إلى آخر".

وذكرت الوزارة بأنه ابتداء من اليوم، 16/7/2021 يلزم العائدون إلى اسرائيل (بمن فيهم المتطعمون والمتعافون من كل الأجيال ومن كافة الدول) بالخضوع للحجر الصحّي فور وصولهم إلى اسرائيل لمدة 24 ساعة أو حتى تلقي نتيجة فحص تم اجراءه عند عبور الحدود (الأول من بينهما).

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #كورونا حول العالم

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