  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ

الجمعة 16 يوليو 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة، و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و62 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل حالات وفاة في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (4)، طولكرم (1)، بيت لحم (1)، نابلس (2)، الخليل (2)، قطاع غزة (61)، لافتة إلى أن تم إجراء 2840 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (8)، نابلس (5)، الخليل (2)، طولكرم (2)، قطاع غزة (45)، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,552، بينهم 400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى

صحيفة عبرية.. السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب.. وإسرائيل: “لا ناقة لنا فيها ولا بعير”

الأمير علي نائباً لملك الاردن

السيسي يحدد خطا أحمر ويهدد من يتجاوزه ويقول للمصريين "بلاش هري وعيشوا حياتكم" (فيديو)

صحيفة عبرية: أردوغان عرض على "إسرائيل" الوساطة بينها وبين حماس..

اسرائيل: هيئة الطوارئ عرضت على قادة مستوطنات غلاف غزة خطط إخلاء المستوطنين

الحريري :قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة و"الله يعين البلد" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

يديعوت: هكذا احبط سائقو شاحنات عرب "هجوم كاسح" لجيش الاحتلال ضد مقاتلي حماس

“معاريف” : فجوات في محاولات التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

عباس

واللا العبري: الولايات المتحدة تحذر "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية

صحيفة: السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل بطلب من واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية