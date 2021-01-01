وزيرة الصحة : وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و62 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة، و71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و62 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل حالات وفاة في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (4)، طولكرم (1)، بيت لحم (1)، نابلس (2)، الخليل (2)، قطاع غزة (61)، لافتة إلى أن تم إجراء 2840 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (8)، نابلس (5)، الخليل (2)، طولكرم (2)، قطاع غزة (45)، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,552، بينهم 400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.