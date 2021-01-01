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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 16 يوليو 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 557 فحصًا مخبريًا وتعافي 45 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 115544 إصابة بينها 1455 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113010 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1079 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 39 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 32 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 226300 جرعة وهي تكفي 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 95144 شخص.

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