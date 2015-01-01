برعاية جوال :تخريج طلاب برنامج Code for Palestine

رام الله/سما/

احتفلت شركة جوال بتخريج الفوج الخامس من طلاب برنامج"Code for Palestine" لتعلم البرمجة وريادة الأعمال، والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية منذ عام 2015، ويستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، وجرت مراسم التخريج في مقر شركة جوال بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، والطلاب وأهاليهم وعدد من مدراء وموظفي مجموعة الاتصالات.

من جهته رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر بالطلاب وقام بتهنئتهم على تخرجهم من البرنامج الذين استمروا فيه لمدة ثلاث سنوات، حصلوا فيها على مهارات متطورة، حيث أن الهدف الرئيسي لبرنامج Code for Palestine هو تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل رفع كفاءة الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لإنجاز مشروعات تكنولوجية شخصية، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم تخريج 47 طالبة و طالب أنهوا المتطلبات الدراسية والتدريبات العملية في البرنامج، وعبر العكر عن اعتزازه بحصول 16 طالبة و طالب تخرجوا من البرنامج خلال السنوات السابقة على منح في جامعات عالمية في الولايات المتحدة و أوروبا .

وأضاف العكر أنه يتم تدريب الطلاب من قبل مجموعة من طلابStanford University الأمريكية، حيث ارتفع عدد المدربين الدوليين من 4 مدربين في العام 2015 إلى 22 مدرب في العام الحالي، إضافة إلى 3 مدربين محليين وبمشاركة 45 طالب من الذين سبق وتخرجوا من البرنامج كمساعدين للمدربين، يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج هذا العام 158 طالب وطالبة تلقوا الدروس التعليمية والتدريبية افتراضيا عبر الإنترنت، يذكر أنه بانضمام 47 طالبة وطالب خريج من البرنامج سيصبح عدد الطلاب الخريجين منذ إطلاق البرنامج وحتى انتهاء المخيم التدريبي هذا العام 181 طالبة وطالب من غزة والضفة.

وأشارت سماح أبوعون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية إلى أن برنامج Code for Palestine يعد من أهم وأكبر البرامج لتعلم التكنولوجيا و ريادة الأعمال في فلسطين، حيث يتلقى الطلاب تدريبًا عمليًا و نظريًا على الطرق المختلفة للتصميم المعاصر واكتشاف الأفكار الإبداعية من خلال خلق طرق جديدة للتفكير، ونوهت إلى أن نسبة الإناث الملتحقين هذا العام بلغت 52% بينما بلغت نسبة الذكور 48%، مؤكدة على استمرار دعم البرامج والفعاليات التكنولوجية على مستوى فلسطين ،مثل تنظيم برامج "ساعة من البرمجة" و “Code for Palestine” و"صيفك كود" "Code & Design Bootcamp"المتخصصة في تعليم البرمجة والتي تستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وحتى انتهاء تعليمهم الجامعي إضافة إلى غيرها من البرامج المتخصصة.