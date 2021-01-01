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الصحة الإسرائيلية : 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 16 يوليو 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

​أُصيب أمس الخميس، 855 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اسرائيل، في حصيلة هي الأعلى منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب ما كشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد إجراء نحو 56 ألف فحص للكشف عن الفيروس، لتبلغ نسبة الحالات الموجبة نحو 1.5%، وهو العدد الأعلى منذ 22 آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أن 99 مصابا بكورونا، يخضعون للعلاج في المشافي في جميع أنحاء البلاد، 52 من بينهم في حالة خطرة، و17 من بينهم، موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووصل عدد الوفيات تأثرا بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 6443، 11 من بينهم سُجّلوا منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وبحسب وزارة الصحة، هناك ما مجموعه 5817 إصابة نشطة بكورونا في إسرائيل.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة، أن 27% من المصابين الذين تم تسجيلهم يوم أمس، تحت سنّ 11 عاما، و14% تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، و10% في العشرينات من أعمارهم، و25% تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما، و16% من 50 حتى 69 عاما، فيما تبلغ أعمار 7%، 70 عامًا فأكثر.

كما تظهر المعطيات أن 45% ممن تم تشخيصهم بالأمس، لم يتم تطعيمهم، و4%، لا يزالون في خضمّ عملية التطعيم (كأن يكونوا قد تلقوا جرعة واحدة من اللقاح فقط)، و51% تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

ومنذ بداية الأسبوع، تم تسجيل 3808 إصابة جديدة بالفيروس، علما بأنه تم تسجيل 3307 إصابة في شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، الماضييْن.

ووفق الوزارة، فقد وصل 89 من الذين تم تشخيص إصابتهم بالأمس، إلى إسرائيل من خارج البلاد، وأجروا فحصًا عند المعابر الحدودية؛ وقدِم 21 منهم من المملكة المتحدة، وتسعة من اليونان، وثمانية من تركيا، وخمسة من قبرص، وخمسة من جورجيا، وأربعة من إسبانيا، وأربعة من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تسجيل إصابات قدمت من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبيرو وبلغاريا وأوكرانيا وبيلاروسيا وإيطاليا وهولندا والمجر وبلجيكا ورومانيا والنرويج والنمسا، وحتى اليابان، حيث ستبدأ الألعاب الأولمبية، بعد أسبوع واحد بالضبط.

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