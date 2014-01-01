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دعوى قضائية لعائلات قتلى إسرائيليين ضد بنوك وجمعيات دعمت حماس

الجمعة 16 يوليو 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوى قضائية لعائلات قتلى إسرائيليين ضد بنوك وجمعيات دعمت حماس



القدس المحتلة / سما /

 قدمت عائلات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، دعوى قضائية ضخمة بقيمة مليار و147 مليون شيكل، ضد بنوك وجميعات وشركات دعمت حماس ماليًا قبل وأثناء العدوان على القطاع.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن الدعوى تتهم تلك المؤسسات وخاصةً الجمعيات الخيرية بفتح حسايات مصرفية تم من خلالها غسل الأموال لأغراض وصفتها بـ “الإرهابية”، متهمةً إياها بأنها عملت على مساعدة حماس لبناء قوتها العسكرية.

وصرحت عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى وفق ترجمة "القدس" ، إن هذه هي جزء من معركة طويلة الأمد ضد “الإرهاب” ومنها قطع أنبوب الأكسجين عن حماس. وفق وصفهم في الدعوى المرفوعة.

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