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أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

الجمعة 16 يوليو 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة كما يلي:

أسعار الخضروات:

البندورة: 7 ك = 10 شيكل

خيار حمامات: 5 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 2 شيكل

ورق عنب = 3 شيكل للوقية

فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 3ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 3 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 4 شيكل

أفوكادو: 1ك = 5 شيكل

كيوي: 1ك = 4 شيكل

شمام 10ك = 10 شيكل

عنب أسود 1ك = 7 شيكل

رمان 1ك = 6 شيكل

بطيخ 10 ك = 10 شيكل

خوخ 1 ك = 4 شيكل

مشمش 1 ك = 6 شيكل

سنطروزة 1ك = 5 شيكل

مانجا 1ك = 8 شيكل

عنب 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة

دجاج: 12 إلى 13 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد

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