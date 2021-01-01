  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات

الجمعة 16 يوليو 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والحرارة أعلى من معدلها بـ6 درجات



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو هذه الليلة حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الاغوار ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

قطر تعلن عن دعمها لـ"اثيوبيا" في قضية سد النهضة مع مصر

لأول مرة.. وفد إيراني يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لـ”التضامن معها

صحيفة عبرية.. السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب.. وإسرائيل: “لا ناقة لنا فيها ولا بعير”

الأمير علي نائباً لملك الاردن

السيسي يحدد خطا أحمر ويهدد من يتجاوزه ويقول للمصريين "بلاش هري وعيشوا حياتكم" (فيديو)

صحيفة عبرية: أردوغان عرض على "إسرائيل" الوساطة بينها وبين حماس..

اسرائيل: هيئة الطوارئ عرضت على قادة مستوطنات غلاف غزة خطط إخلاء المستوطنين

الأخبار الرئيسية

عباس

واللا العبري: الولايات المتحدة تحذر "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية

صحيفة: السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل بطلب من واشنطن

قناة اسرائيلية تكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى

الرجوب يكشف: دولتان أوروبيتان تسعيان لطرح مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس

صحيفة: أبومازن يعتزم اعلان حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الدكتور زياد أبو عمر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية