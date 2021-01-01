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لص يهرب من الشرطة البريطانية بقيادة سيارته على قضبان سكة القطار (فيديو)

الجمعة 16 يوليو 2021 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لص يهرب من الشرطة البريطانية بقيادة سيارته على قضبان سكة القطار (فيديو)



لندن/سما/

في مطاردة مرعبة أقرب إلى المشاهد الهوليوودية، تمكن رجل كانت تلاحقه الشرطة في بريطانيا من الفرار بعدما هرب بسيارة مسروقة ساقها على قضبان السكك الحديدية في مدينة هيرتفوردشاير.

وأصاب السائق الهارب رجلي أمن في لقطات مثيرة لقيت تداولا واسعا على مواقع التواصل، ونشرتها وسائل إعلام عدة.

ويظهر في المقطع المتداول ضابطا شرطة يحاولان التحدث إلى سائق السيارة المسروقة، قبل أن يدخلا في شجار معه، ليقود سيارته للخلف ساحبا معه الشرطيين لعدة أمتار.

وخلال محاولته الفرار اصطدم بعدة سيارات في الخلف، قبل أن يتوجه إلى الأمام مندفعا على الطريق بعد أن أصاب الشرطيين.

وواصل اللص مغامرته، وقاد سيارته هربا من الشرطة على مسارات القطار في محطة تشيشونت، وسط ذهول المارة.

وحالف الحظ اللص، إذ لم يصدمه أي قطار خلال مغامرته الجنونية على القضبان.

وقالت الشرطة البريطانية: "انطلقت السيارة، ما أدى إلى إصابة ضابطين، وإلحاق أضرار بعدة سيارات خلال العملية".

وأكدت شرطة هيرتفوردشاير أن الضابطين أصيبا بجروح طفيفة لا تتطلب العلاج في المستشفى، ودعت كل من شاهد الحادث أو السيارة الاتصال بها.

#الشرطة البريطانية #بريطانيا #لص #سرقة

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