بالأسماء: تشكيلة حكومة الحريري التي رفضها الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت/سما/

نشرت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء نسخة عن ورقة التشكيلة الحكومية التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون.

ووفقا للصورة فإن حكومة الحريري ضمت 24 وزيرا.

واعتذر الحريري عن تشكيل حكومة جديدة مما قلص الآمال في الموافقة على حكومة في أي وقت قريب لبدء إنقاذ البلاد من الانهيار المالي.



وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".



وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.





