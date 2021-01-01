بدران يعزي بالفقيدة جرار ويؤكد تضامن حماس مع عائلتها

رام الله / سما /

قدًم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران التعازي لعائلة جرار وللشعب الفلسطيني، بوفاة فقيدتهم سهى جرار ابنة المناضلة الأسيرة في سجون الاحتلال والنائب البرلماني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادية خالدة جرار.

وأجرى بدران اتصالاً هاتفيًّا بالمناضل غسان جرار والد الفقيدة سهى وزوج المناضلة خالدة جرار، نقل خلاله تعازي حماس للعائلة، داعياً الله بالرحمة للفقيدة والفرج العاجل لوالدتها الأسيرة.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس اعتزاز الحركة بعائلة جرار المناضلة، وتضامنها معها ووقوفها إلى جانبها فيما تتعرض له من ظلم الاحتلال وعدوانه الذي يطال الكل الفلسطيني دون تمييز أو تفرقة.

وأشاد بدران بمواقف عائلة الفقيدة النضالية والوحدوية وثباتها في مواجهة التحديات كافة، مشدداً على أن للعائلة مكانة واحترامًا رفيعًا، وتقديرا عاليا في صفوف أبناء حركته وعموم الشعب الفلسطيني.

كما أكد بدران مواصلة حركته تبني قضية الأسرى ودعم حراكاتهم الرامية للحرية ولمّ الشمل.

من جهته، شكر غسان جرار بدران على تواصله، مثمناً تضامن حركة حماس وقوى الشعب الفلسطيني مع عائلته في مصابها.

وتمنى جرار خلال الاتصال أن ينجح الفلسطينيون بالتوحد ولم الشمل، عادًّا ذلك صمّام الأمان لشعبنا ولقضيته العادلة.